Il Castello delle cerimonie resta aperto perché il Consiglio di Stato ha dato ragione ai Polese | la reazione della famiglia e cosa succede adesso

Il Castello delle cerimonie, noto anche come il Grand Hotel La Sonrisa, situato a Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli, continuerà ad essere operativo. La decisione è stata presa dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della famiglia Polese, confermando la loro autorizzazione a svolgere matrimoni, cresime e comunioni. La struttura, famosa in tutta Italia grazie a un programma televisivo trasmesso su Real Time, rimarrà quindi aperta e funzionante come in passato. La famiglia Polese ha annunciato di voler proseguire con le attività senza interruzioni.

Il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, conosciuto in tutta Italia come “Il castello delle cerimonie” grazie al programma andato in onda per anni su Real Time, resta aperto a matrimoni, cresime e comunioni. Il Consiglio di Stato ha sospeso efficacia ed esecutività della sentenza con cui, l’11 maggio, il Tar della Campania aveva confermato la revoca della licenza commerciale disposta dal Comune. La struttura avrebbe dovuto chiudere tra il 13 e il 14 maggio, ma i legali della famiglia Polese hanno presentato appello immediato ottenendo nuovo tempo: banchetti e cerimonie potranno proseguire almeno fino al 4 giugno, giorno in cui è fissata l’udienza collegiale in camera di consiglio. 🔗 Leggi su Open.online

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Castello delle Cerimonie addio, finisce l'era dei Polese: il Grand Hotel La Sonrisa passa al Comune

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