Il caso di una donna immorale | si svela il saggio di Chiara Arrighetti

Per l'edizione 2026 de ‘Il Maggio dei Libri,’ il 20 maggio alle 15,30, nella sede di Forlì dell'Archivio, in via dei Gerolimini 6, verrà proposta la presentazione del saggio di Chiara Arrighetti 'Marginalità sociali sotto processo. Il caso giudiziario di una donna immorale nelle carte d'archivio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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