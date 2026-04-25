Hai una sigaretta? donna si avvicina e gli strappa la catenina d' oro dal collo | il caso a Foggia

A Foggia, una donna si è avvicinata a un uomo chiedendo una sigaretta e, subito dopo, gli ha strappato la catenina d'oro dal collo con una mossa rapida. L’episodio si è verificato in un'area frequentata pubblicamente, senza che ci siano state resistenze o incidenti durante il furto. La vittima ha riferito di aver subito il furto senza riuscire a opporsi, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.

“Hai una sigaretta?”, ma non appena la donna si fa avanti, con una mossa fulminea, gli strappa la collanina d'oro che portava al collo. È successo intorno alle 12 di oggi, sabato 25 aprile, in via Silvio Pellico, in zona San Ciro, a Foggia.In azione una donna, verosimilmente dell'est, di 20-25.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Strappa una catenina d'oro dal collo della vittima. Individuato e arrestato Esquilino, avvicina un passante con una scusa e gli strappa la collanaÈ stato aggredito alle spalle e rapinato mentre stava camminando a pochi passi dalla stazione Termini.