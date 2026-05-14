Un uomo di 35 anni, originario del Mali e impiegato come bracciante, è stato ucciso a coltellate nel centro di Taranto. Le autorità hanno fermato sei persone in relazione all’omicidio. La vittima è stata trovata con ferite da arma bianca in una zona frequentata da passanti. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali complici o responsabili. La notizia ha suscitato reazioni nella comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Bakari Sako aveva 35 anni e lavorava come bracciante; per l’omicidio sono state fermate sei persone, di cui quattro minorenni Poco dopo le 5 di mattina di sabato un uomo maliano di 35 anni, Bakari Sako, è stato aggredito e poi ucciso a coltellate nel centro storico di Taranto, mentre stava per andare a lavorare. Per il suo omicidio sono state fermate sei persone: due uomini di 22 e 20 anni e quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni, tutti indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Secondo la procura, questo gruppo di persone era in giro per Taranto alla ricerca di qualcuno di «vulnerabile» da colpire, e quindi non conosceva Sako, che faceva il bracciante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso dell’uomo maliano ucciso a coltellate in centro a Taranto

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ORRORE A TARANTO: 35ENNE UCCISO A COLPI DI CACCIAVITE IN STRADA SENZA ALCUN MOTIVO

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