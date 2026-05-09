Taranto delitto all’alba in centro | ucciso un uomo

Nelle prime ore del mattino a Taranto un uomo di origine maliana è stato trovato senza vita in centro città. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio. Al momento non sono stati resi noti dettagli sul movente o eventuali sospetti. La comunità locale si trova a fare i conti con un episodio di violenza che ha sconvolto la zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di origine maliana è stato assassinato nelle prime ore del mattino a Taranto. Il fatto è avvenuto in piazza Fontana, nei pressi del ponte di pietra, dove la vittima è stata raggiunta da diverse coltellate. Le ferite si sono rivelate letali e non gli hanno lasciato scampo. L’allarme è scattato all’alba, ma all’arrivo dei soccorsi la situazione era già compromessa. Sulla scena del crimine sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, con la sezione Omicidi della Squadra Mobile, impegnati nei rilievi e nella raccolta dei primi elementi utili alle indagini. Presente anche il pubblico ministero Francesca Paola Ranieri, che segue l’inchiesta.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, delitto all’alba in centro: ucciso un uomo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX 22 GENNAIO 2026 TARANTO PROCESSO NARDELLI; IN APPELLO IL PM DE NOZZA CHIEDE CONFERMA ERGASTOLO Notizie correlate Delitto nel club di Bisceglie: ucciso l’uomo, allarme sicurezzaUn uomo di 43 anni, identificato come Filippo Scavo, ha perso la vita intorno alle 4 di questa mattina a Bisceglie, dopo essere stato colpito da... Delitto a Padova: ucciso l’uomo senza precedenti, caccia al killerL’assassinio di Marco Cossi, avvenuto nel quartiere Brusegana a Padova durante le ore notturne, ha colpito duramente il tessuto sociale di Selvazzano...