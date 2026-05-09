Taranto straniero ucciso a coltellate

A Taranto, un uomo di circa 35 anni proveniente dal Mali è stato ucciso dopo essere stato colpito con un coltello durante una lite. L'aggressione è avvenuta in un'area pubblica della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto prima di essere trasportato in ospedale. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell'episodio e identificare eventuali responsabili.

Si tratterebbe di un cittadino straniero di circa 35 anni originario del Mali che è stato assalito e accoltellato al culmine di una lite in piazza Fontana, vicino al porto mercantile. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 35enne sarebbe stato colpito più volte all’addome con un oggetto appuntito, probabilmente un cacciavite. Le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. L’area è stata transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile impegnato nei rilievi e nella ricerca del responsabile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI

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