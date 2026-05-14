Il caso della corona scomparsa dedicata ai partigiani ad Ariano Irpino ANPI | Vanno trovati i responsabili

A Ariano Irpino, la corona di alloro dedicata ai partigiani è stata traforata e successivamente ritrovata. L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha scritto una lettera al presidente della sezione locale, chiedendo di individuare i responsabili di questo gesto. La vicenda ha suscitato l’attenzione della comunità locale, che si attende ora un intervento per chiarire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Caso della corona di alloro dedicata ai partigiani che è stata traforata e poi ritrovata. L'A.N.P.I. ha scritto al presidente della sezione Anpi Ariano Irpino-Valle Ufita Daniela Gibaldi."Apprendere che in data 5 maggio era stata rimossa dall’atrio del Comune di Ariano Irpino una corona di alloro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ad Ariano una corona di alloro ricorderà i partigiani caduti durante la ResistenzaDopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, i tedeschi considerarono gli italiani, ex alleati, dei traditori, mentre i partigiani cominciavano la... Leggi anche: L’ANPI porta ad Ariano Irpino la memoria della Resistenza Temi più discussi: Il caso della corona sotto la lapide dei tre partigiani ad Ariano: nessun furto; Ariani Irpino, trafugata la corona di alloro dedicata ai partigiani caduti; Salute e ambiente: il progetto CrescereBio fa tappa ad Ariano; Furto della Madonna della Libera, tre nomi nel registro degli indagati. Trafugata la corona di alloro dedicata ai partigiani arianesi caduti: la condanna dell’ AnpiARIANO IRPINO- Lo scorso 5 maggio, l’ANPI ha scoperto che, nell’atrio di accesso ai locali comunali, ignoti hanno trafugato la corona di alloro apposta sotto la lapide dedicata ai tre partigiani arian ... irpinianews.it Ariani Irpino, trafugata la corona di alloro dedicata ai partigiani cadutiTrafugata ad Ariano Irpino la corona di alloro dedicata ai partigiani caduti. Nell'atrio di accesso ai locali comunali, ignoti hanno trafugato ... msn.com