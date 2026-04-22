Ad Ariano una corona di alloro ricorderà i partigiani caduti durante la Resistenza

Ad Ariano, una corona di alloro sarà posta in commemorazione dei partigiani morti durante la Resistenza. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le forze tedesche considerarono gli italiani traditori e presero di mira i partigiani che si opponevano alle forze naziste e alla Repubblica Sociale di Salò. La cerimonia ricorda le persone che hanno combattuto e perso la vita in quel periodo.