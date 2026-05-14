Il caso Benetton dai negozi chiusi allo scontro che da Bari mette sotto la lente il ' sistema' della multinazionale
Il caso che coinvolge il marchio internazionale dell’abbigliamento si sta sviluppando tra la chiusura di alcuni negozi e un procedimento giudiziario avviato a Bari. Da un lato c’è la multinazionale, dall’altro un gruppo locale che ha gestito per anni diverse attività commerciali del marchio nella città e nella regione. La vicenda si concentra su un negozio storico ubicato in un importante edificio cittadino.
Da una parte un gigante globale dell'abbigliamento, Benetton. Dall'altra Primavera, un gruppo societario che per anni ha gestito a Bari e in Puglia numerosi negozi del marchio, tra cui lo storico punto vendita di palazzo Mincuzzi, in via Sparano. Nel mezzo, una battaglia legale e commerciale.🔗 Leggi su Baritoday.it
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