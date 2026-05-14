Il caso Benetton dai negozi chiusi allo scontro che da Bari mette sotto la lente il ' sistema' della multinazionale

Il caso che coinvolge il marchio internazionale dell’abbigliamento si sta sviluppando tra la chiusura di alcuni negozi e un procedimento giudiziario avviato a Bari. Da un lato c’è la multinazionale, dall’altro un gruppo locale che ha gestito per anni diverse attività commerciali del marchio nella città e nella regione. La vicenda si concentra su un negozio storico ubicato in un importante edificio cittadino.

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