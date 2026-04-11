La scomparsa dei negozi Benetton | che cosa c' è dietro la chiusura dei punti vendita a Bari e in Puglia
Da oltre un anno il punto vendita Benetton situato all’interno di un noto palazzo nel centro di Bari è stato chiuso, lasciando le vetrine vuote e le luci spente. La chiusura riguarda anche altri negozi del marchio presenti in Puglia, con alcuni locali che hanno cessato l’attività senza comunicazioni ufficiali. La notizia ha suscitato curiosità tra i cittadini, spesso interessati alla situazione dei negozi e alle ragioni dietro queste decisioni.
Vetrine vuote, luci spente, saracinesca abbassata. Da più di un anno, ormai, il megastore Benetton all'interno di palazzo Mincuzzi non c'è più. A fine 2024 il negozio ha chiuso i battenti, così come gli altri due punti vendita del gruppo (uno Benetton 0-12 e l'altro Sisley) presenti in via.🔗 Leggi su Baritoday.it
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