La scomparsa dei negozi Benetton | che cosa c' è dietro la chiusura dei punti vendita a Bari e in Puglia

Da oltre un anno il punto vendita Benetton situato all’interno di un noto palazzo nel centro di Bari è stato chiuso, lasciando le vetrine vuote e le luci spente. La chiusura riguarda anche altri negozi del marchio presenti in Puglia, con alcuni locali che hanno cessato l’attività senza comunicazioni ufficiali. La notizia ha suscitato curiosità tra i cittadini, spesso interessati alla situazione dei negozi e alle ragioni dietro queste decisioni.