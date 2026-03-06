Fine di un sistema | cosa c' è dietro la chiusura e perché non esistono più i negozi Benetton a Palermo

A Palermo, i negozi Benetton hanno chiuso definitivamente, segnando la fine di una presenza storica nel centro commerciale cittadino. La decisione riguarda le ultime sedi dell’azienda nel capoluogo e riguarda esclusivamente aspetti commerciali, senza indicare altre motivazioni. La chiusura interessa i punti vendita situati in alcune zone della città, lasciando senza negozi l’intera rete locale.

Dietro l'addio non c'è solo la crisi del marchio. Tra decreti ingiuntivi per oltre 11 milioni e richieste di fallimento, lo scontro tra la casa madre e uno dei principali gruppi che gestivano i negozi nel Sud Italia è finito in tribunale con un esito senza precedenti. Intanto sono 181 i dipendenti rimasti senza lavoro Dietro a quella che sembra solo una chiusura commerciale, si nasconderebbe in realtà la fine di un sistema. Non soltanto dunque la crisi del retail o il calo d'appeal del marchio, ma un addio quasi annunciato quello di Benetton da Palermo. L'iconico brand italiano d'abbigliamento nel giro di un paio di anni ha infatti chiuso i battenti di tutti i suoi punti vendita, licenziando i quasi 200 dipendenti che lavoravano nei negozi del capoluogo e di altre città siciliane.

«Marina e aviazione non esistono più»: Trump rivendica la fine delle capacità militari dell'Iran. E accusa Spagna e GbLe minacce agli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente aumentano e i fronti di guerra si moltiplicano di ora in ora ma Donald Trump non cede di un...

