Il casino tra derby e finale del master è la radiografia del nostro calcio
Il tumulto tra le squadre durante il derby romano e l'evento della finale del master sono elementi che mostrano le criticità nel calcio italiano. La concomitanza di queste partite e gli episodi di violenza o tensione che si sono verificati non sono casuali, ma riflettono problemi più ampi nel rapporto tra tifoserie e gestione degli eventi sportivi. La sovrapposizione di partite di grande rilevanza ha alimentato situazioni di caos che si ripetono nel tempo, senza soluzioni apparenti.
Il caso derby Roma-Lazio, finale degli Internazionali e partite collegate non è un incidente di calendario. È una radiografia: la Lega Serie A scopre a maggio che Roma ha uno stadio accanto al Foro Italico, che il derby di Roma non è una partita qualsiasi e che i tifosi non sono pacchi Amazon da. 🔗 Leggi su Today.it
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Non bastava il casino del derby durante la finale ma stasera, mentre giocano Darderi e Joder, il campo centrale si è riempito dei fumi dei fuochi di artificio della finale di Coppa Italia! Perché durante gli internazionali ci devono infilare pure la finale di C.I. x.com
#Sarri a Mediaset: Sensazioni sulla data del derby? La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se facebook