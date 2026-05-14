Il casino tra derby e finale del master è la radiografia del nostro calcio

Il tumulto tra le squadre durante il derby romano e l'evento della finale del master sono elementi che mostrano le criticità nel calcio italiano. La concomitanza di queste partite e gli episodi di violenza o tensione che si sono verificati non sono casuali, ma riflettono problemi più ampi nel rapporto tra tifoserie e gestione degli eventi sportivi. La sovrapposizione di partite di grande rilevanza ha alimentato situazioni di caos che si ripetono nel tempo, senza soluzioni apparenti.

Il caso derby Roma-Lazio, finale degli Internazionali e partite collegate non è un incidente di calendario. È una radiografia: la Lega Serie A scopre a maggio che Roma ha uno stadio accanto al Foro Italico, che il derby di Roma non è una partita qualsiasi e che i tifosi non sono pacchi Amazon da. 🔗 Leggi su Today.it

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