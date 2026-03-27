L’Italia si è qualificata per la finale del torneo internazionale e il 31 marzo affronterà la Bosnia in trasferta, dove Dzeko e i suoi compagni hanno superato ai rigori il Galles a Cardiff. Fino al gol di Tonali, si sono evidenziati alcuni limiti della nostra nazionale, che comunque ha raggiunto questa fase dopo aver superato diverse sfide.

Abbiamo spezzato le reni alla nazionale numero 69 del ranking Fifa: l’ Italia si giocherà il mondiale nella finale del 31 marzo in Bosnia contro Dzeko e i suoi fratelli che hanno superato ai rigori il Galles a Cardiff. Ma fino al gol di Tonali, al 56’, abbiamo visto tutti i limiti del nostro calcio: incapacità di saltare l’uomo, mancanza di creatività, gioco lento e prevedibile. La rete del centrocampista del Newcastle, contro una squadra popolata da giocatori della serie B inglese, ha avuto un effetto liberatorio. Gli azzurri hanno aumentato la velocità, l’inserimento di Pio Esposito al posto di un modesto Retegui ha dato qualità e sostanza sul fronte offensivo e il 2-0 di Kean all’80’, su assist di Tonali, è stato un gioiellino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia è finale, ma non alziamo la cresta: fino al gol di Tonali abbiamo visto tutti i limiti del nostro calcio

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