Nell’ultima giornata di Serie A, solo il 28% dei calciatori titolari erano italiani, un dato che mette in evidenza la scarsa presenza di giocatori italiani nelle partite di massimo livello. Questa situazione riflette un quadro di declino del calcio nazionale, che sembra essere stato sottovalutato o ignorato, nonostante i segnali di difficoltà siano ormai evidenti da tempo. La ripresa del campionato è avvenuta senza un cambiamento significativo nel panorama dei talenti italiani.

Il calcio italiano è ripartito come se la terza bocciatura mondiale sia stata un semplice incidente di percorso e sia stata già rimossa dall’immaginario collettivo. Siamo ripartiti da dove eravamo rimasti. Soprattutto da come eravamo rimasti. Nelle dieci partite di Serie A, tra le venti formazioni titolari di partenza, abbiamo avuto 62 calciatori italiani e 158 stranieri. In termini percentuali, il 72% dei giocatori in campo non era selezionabile per la nazionale. Le gare con il maggior numero di italiani sono state Sassuolo – Cagliari e Cremonese – Bologna: 9 in ciascun match. Il match più esterofilo è stato Udinese – Como, con un unico rappresentante del nostro calcio: Zaniolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nell’ultima giornata di Serie A solo il 28% dei titolari erano italiani: la fotografia impietosa del fallimento del nostro calcio

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Nell’estate del 1999, mentre ero in viaggio di nozze sull’isola di Cavallo, mi chiama il presidente del Cesena, Edmeo #Lugaresi. Vorrebbe rilanciare la squadra con un giocatore di talento, e mi chiede una mano. Faccio un giro di telefonate, quella più interess x.com