Sorrento | cade dal muro nel cortile della cattedrale morto 64enne di Massa Lubrense

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 64 anni di Massa Lubrense è morto a Sorrento dopo essere caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava rimuovendo delle erbacce nel cortile della chiesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della caduta.

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Un 64enne di Massa Lubrense è deceduto in un incidente sul lavoro a Sorrento (Napoli): è caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo mentre rimuoveva delle erbacce.🔗 Leggi su Fanpage.it

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