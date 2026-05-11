Sorrento | cade dal muro nel cortile della cattedrale morto 64enne di Massa Lubrense
Un uomo di 64 anni di Massa Lubrense è morto a Sorrento dopo essere caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava rimuovendo delle erbacce nel cortile della chiesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della caduta.
Un 64enne di Massa Lubrense è deceduto in un incidente sul lavoro a Sorrento (Napoli): è caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo mentre rimuoveva delle erbacce.🔗 Leggi su Fanpage.it
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