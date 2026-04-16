‘Anna le quattro dimensioni di una donna' | presentazione del libro tratto dal diario di Carlo Benassi
Giovedì 23 alle 18.30 si terrà la presentazione del libro ‘Anna, le quattro dimensioni di una donna’ presso il Circolo Acli di Pontelagoscuro. La pubblicazione, tratta dal diario di Carlo Benassi e curata da Magda Beltrami, sarà al centro dell’evento. La presentazione coinvolgerà i lettori e gli appassionati di letteratura e di storie di vita, offrendo un’occasione per approfondire il contenuto del testo.
Giovedì 23 alle 18.30, nei locali del Circolo Acli di Pontelagoscuro, sarà presentata la pubblicazione ‘Anna, le quattro dimensioni di una donna’ tratta dal diario di Carlo Benassi e curata da Magda Beltrami. Questa presentazione, che rientra nella quinta edizione della rassegna ‘Righe di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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