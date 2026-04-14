Buen Camino | arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco Zalone

È stata annunciata la vendita dei diritti di una commedia italiana di grande successo a una casa di produzione spagnola. Si tratta di un film che ha ottenuto il titolo di miglior incasso italiano di tutti i tempi e che ha una narrazione caratterizzata da toni politicamente scorretti. Oltre alla Spagna, ci sono possibilità che anche Francia e Germania acquisiscano i diritti per realizzare versioni locali del film.

Venduti i diritti alla Spagna della commedia politicamente scorretta di Zalone, miglior incasso italiano di tutti i tempi; presto potrebbero aggiungersi anche Francia e Germania. Preso avremo un Buen Camino in salsa spagnola. La compagnia iberica AF Films ha acquistato i diritti di remake della scoppiettante commedia con Checco Zalone divenuta il maggior incasso italiano di tutti i tempi con oltre 82 milioni di euro di incasso. L'accordo tra Piperfilm e AF Films è il primo di una lunga serie. Anche Francia e Germania si starebbero muovendo per accaparrarsi i diritti della commedia diretta da Gennaro Nunziante che, uscita lo scorso Natale, si è rivelata la gallina dalle uova d'oro per il duo.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buen Camino: arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco Zalone Buen Camino con Zalone avrà un remake spagnoloLa casa di produzione spagnola Af Films ha acquisito i diritti per il remake spagnolo di "Buen Camino", la commedia di Gennaro Nunziante con Checco... Leggi anche: “Buen Camino” è il film più visto del secolo, quanto ha guadagnato ancora Checco Zalone