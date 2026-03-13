Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone per celebrare il grande successo di “Buen Camino”. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa, con i due protagonisti che hanno condiviso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto. La pellicola ha ottenuto consensi e ha rappresentato un momento importante nel panorama cinematografico italiano.

Un incontro all’insegna dell’entusiasmo e della soddisfazione per un successo che ha segnato la storia del cinema italiano. Nella sede Mediaset di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono ritrovati per celebrare i risultati straordinari di Buen Camino, diventato il film più visto di sempre nelle sale italiane. La visita è stata anche l’occasione per confrontarsi su idee e progetti futuri. Tra battute e sorrisi, il clima dell’incontro è stato informale e festoso, a testimonianza di una collaborazione che negli anni ha dato vita a grandi successi. La sorpresa di Medusa. A rendere ancora più speciale il momento ci ha pensato Giampaolo Letta di Medusa, che ha preparato una sorpresa per i due protagonisti dell’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone: festa per il successo di “Buen Camino”

