Rinnovo Locatelli adesso è ufficiale! C’è l’accordo fino al 2030 | il comunicato del club e le parole di Comolli

Il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di un calciatore fino al 2030, confermando l’accordo tra le parti. È stato pubblicato un comunicato ufficiale e sono state rilasciate le dichiarazioni di un rappresentante del club. La notizia riguarda l’estensione del contratto di un giocatore chiave, con dettagli e commenti ufficiali diffusi attraverso i canali del club e le dichiarazioni del dirigente.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Como, Fabregas spiega la scelta di Morata titolare: «Penso sia la...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rinnovo Locatelli, adesso è ufficiale! C’è l’accordo fino al 2030: il comunicato del club e le parole di Comolli Notizie correlate Locatelli Juve, ufficiale il rinnovo del contratto al 2030: il comunicato e le parole di Comolli – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, ufficiale il rinnovo del contratto al 2030: il comunicato e le parole di Comolli sul prolungamento del... Rinnovo di Locatelli alla Juventus: verso l'accordo fino al 2030La Juventus sta accelerando una fase cruciale di consolidamento della rosa, orientata a garantire continuità e stabilità nel medio-lungo periodo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Locatelli-Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimi; La rinascita di Locatelli: dalle critiche alla fascia, fino al rinnovo con la Juventus; Juventus, Locatelli pronto al rinnovo fino al 2030: oggi la firma sul contratto; Juventus, venerdì 17 aprile la firma sul rinnovo di Locatelli. Juventus, Comolli sul rinnovo di Locatelli: Indomito spirito bianconero e leadership in crescitaLa Juventus e Manuel Locatelli andranno avanti insieme. Il rinnovo di contratto del centrocampista è stato ufficializzato dal club bianconero che ha confermato con un comunicato ufficiale il ... calciomercato.com UFFICIALE - Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030Sempre più al centro del progetto bianconero, Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030. La notizia era ormai nell'aria, ora è finalmente ufficiale dopo il comunicato diramato dalla Juventus. Di ... fantacalcio.it #Locatelli, ' #Juve per sempre sarà': ufficiale il rinnovo. #Comolli: "Questo accordo rappresenta..." x.com Locatelli, 'Juve per sempre sarà': ufficiale il rinnovo. Comolli: "Questo accordo rappresenta..." - facebook.com facebook