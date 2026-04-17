Locatelli Juve ufficiale il rinnovo del contratto al 2030 | il comunicato e le parole di Comolli – VIDEO

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Locatelli fino al 2030. La società ha pubblicato un comunicato a riguardo, mentre il direttore sportivo ha commentato la firma del prolungamento, definendola un passo importante per il club. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali ufficiali e accompagnata da un video con le dichiarazioni di Comolli.

Locatelli Juve, ufficiale il rinnovo del contratto al 2030: il comunicato e le parole di Comolli sul prolungamento del capitano. Ora è anche ufficiale: Manuel Locatelli ha rinnovato con la Juventus. Di seguito il comunicato di Juventus e le parole di Comolli. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030. «La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juve, ufficiale il rinnovo del contratto al 2030: il comunicato e le parole di Comolli – VIDEO Notizie correlate Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parolePellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in... Rinnovo Locatelli Juve, pronto un contratto fino al 2030: ecco quando la società intende muoversidi Angelo CiarlettaRinnovo Locatelli Juve, pronto un nuovo contratto fino al 2030: ecco quando la Vecchia Signora intende muoversi per chiudere... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Locatelli e la Juve pronti a un nuovo sì: prolungamento fino al 2030, manca solo l'annuncio; La crisi di nervi di Locatelli durante Atalanta-Juve, Thuram evita lo scontro con Bremer: Che c'è?; Boga: Che inizio alla Juve. Locatelli: Vittoria di cuore; Juventus, Locatelli pronto al rinnovo fino al 2030: oggi la firma sul contratto. Pagina 2 | Locatelli, 'Juve per sempre sarà': ufficiale il rinnovo. Comolli: Questo accordo rappresenta...Il capitano bianconero ha siglato un nuovo contratto con il club: arrivano le parole di elogio dell'amministratore delegato ... tuttosport.com Locatelli rinnova con la Juve fino al 2030: il comunicato ufficiale e i dettagli dell'accordoIl centrocampista ha firmato il prolungamento del contratto con il club bianconero, Comolli: Naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo ... corrieredellosport.it Locatelli rinnova con la Juve fino al 2030: il comunicato ufficiale e i dettagli dell'accordo - facebook.com facebook #Locatelli e la #Juve: la storia continua Il capitano bianconero ha rinnovato il suo contratto fino al 2030, confermando la sua leadership per le prossime 4 stagioni E domani, sabato 18 aprile, sarà lui a parlare alla vigilia di #JuveBologna #Juve x.com