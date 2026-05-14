Il biglietto per la finale lo regaliamo il viaggio lo pagate 1000 euro | Arsenal travolto dalle critiche

L'Arsenal ha annunciato che avrebbe regalato il biglietto per la finale di Champions League ai propri dipendenti, ma ha richiesto a ciascuno di pagare 1000 euro per il viaggio in charter. La decisione ha suscitato numerose critiche tra il pubblico e i tifosi, che hanno contestato la scelta di chiedere un contributo economico per un viaggio legato a un evento così importante. La proposta ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, con molte voci che hanno messo in dubbio la coerenza della decisione.

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