Il biglietto per la finale lo regaliamo il viaggio lo pagate 1000 euro | Arsenal travolto dalle critiche
L'Arsenal ha annunciato che avrebbe regalato il biglietto per la finale di Champions League ai propri dipendenti, ma ha richiesto a ciascuno di pagare 1000 euro per il viaggio in charter. La decisione ha suscitato numerose critiche tra il pubblico e i tifosi, che hanno contestato la scelta di chiedere un contributo economico per un viaggio legato a un evento così importante. La proposta ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, con molte voci che hanno messo in dubbio la coerenza della decisione.
L'Arsenal è stato travolto dalle critiche dopo la decisione di regalare il biglietto per la finale di Champions League ai suoi dipendenti, chiedendogli tuttavia di pagarsi il viaggio con un charter obbligatorio al costo di 1000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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