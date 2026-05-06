Lo sfogo di Sneijder | Volevo chiamare la UEFA per far annullare Arsenal-Atletico dopo mezz'ora

Wesley Sneijder ha espresso il suo disappunto durante una conversazione informale, affermando di aver desiderato contattare la UEFA per chiedere l’annullamento della partita tra Arsenal e Atletico dopo circa trenta minuti di gioco. Secondo le sue parole, avrebbe suggerito di chiamare le autorità londinesi per comunicare che fosse meglio uscire dallo stadio. L’ex calciatore ha condiviso questa opinione senza approfondimenti ulteriori sul motivo di tale richiesta.