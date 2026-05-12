La Lega Serie A minaccia il Prefetto per il rinvio del derby di Roma | Lo revochi o faremo ricorso

La Lega Serie A ha annunciato di aver chiesto al Prefetto di Roma di revocare il provvedimento che ha spostato il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio. In caso di mancata revoca, la Lega ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione. La posizione dell'organizzazione sportiva si basa sulla volontà di mantenere la data originaria dell'incontro, senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale della modifica.

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