La Lega Serie A minaccia il Prefetto per il rinvio del derby di Roma | Lo revochi o faremo ricorso
La Lega Serie A ha annunciato di aver chiesto al Prefetto di Roma di revocare il provvedimento che ha spostato il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio. In caso di mancata revoca, la Lega ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione. La posizione dell'organizzazione sportiva si basa sulla volontà di mantenere la data originaria dell'incontro, senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale della modifica.
La Lega Serie A attacca la decisione del Prefetto di Roma di spostare il derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio: chiesta la revoca del provvedimento, altrimenti sarà ricorso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: “Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso”
Ztl a pagamento per le auto elettriche a Roma, automobilisti in rivolta: “Faremo ricorso”Il Comune di Roma introduce il pagamento della Ztl anche per le auto elettriche con una tariffa ridotta del 50% a partire da luglio.
Argomenti più discussi: La 37ª giornata tutta di domenica; Le decisioni del Giudice Sportivo; Sarà Marco Guida l'arbitro della Finale; Lega Calcio Serie A scende in campo per la Croce Rossa Italiana.
La Lega Serie A attacca il prefetto Giannini: il rinvio del derby è un precedente pericoloso per il calcio italiano facebook
Dopo Serie A, Allenatori e Calciatori anche la Lega Serie B si schiera a favore di Giovanni Malagò nella corsa a presidente della @FIGC x.com
La Lega Serie A sta preparando un appello urgente per ribaltare la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby di Roma. La lega vuole che tutte le squadre concorrenti per un posto in Champions League giochino allo stesso tempo e non vogliono d reddit
Serie A, caos orari: Regione Lazio contro la Lega, Intervengano ministro e prefetto, derby lunediA causa della sfida tra giallorossi e biancocelesti, tutte le gare delle squadre in lotta per la Champions sono state fissate domenica alle 12.30 ... tuttosport.com