Il barese Caizzi riconfermato vicepresidente di Federalberghi Leccese | A Bari turismo in crescita

L'imprenditore barese Francesco Caizzi è stato riconfermato vicepresidente nazionale di Federalberghi, l'associazione di categoria che rappresenta il settore ricettivo in Italia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione, confermando la sua posizione all’interno del consiglio direttivo. Il rappresentante leccese ha commentato che a Bari il turismo sta crescendo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o sulle strategie future. La nomina di Caizzi si inserisce in un quadro di stabilità per l’associazione.

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