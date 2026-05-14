Il barese Caizzi riconfermato vicepresidente di Federalberghi Leccese | A Bari turismo in crescita
L'imprenditore barese Francesco Caizzi è stato riconfermato vicepresidente nazionale di Federalberghi, l'associazione di categoria che rappresenta il settore ricettivo in Italia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione, confermando la sua posizione all’interno del consiglio direttivo. Il rappresentante leccese ha commentato che a Bari il turismo sta crescendo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o sulle strategie future. La nomina di Caizzi si inserisce in un quadro di stabilità per l’associazione.
L'imprenditore barese Francesco Caizzi è stato rieletto vicepresidente nazionale di Federalberghi, associazione di categoria che rappresenta il settore ricettivo in Italia. L'incarico è stato rinnovato all’unanimità dal Comitato direttivo nazionale su proposta del presidente Bernabò Bocca.Leccese. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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