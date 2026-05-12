Lavori sulla linea Caserta-Bari Leccese contro lo stop ai treni | Conseguenze per mobilità e turismo

I lavori per la realizzazione della linea ad Alta Velocità tra Bari e Napoli sono stati oggetto di discussioni, con alcuni esponenti che hanno espresso preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulla mobilità e sul turismo. La questione riguarda in particolare il blocco temporaneo dei treni sulla tratta tra Caserta e Bari, provocando disagi e sollevando critiche da parte di chi teme impatti negativi sulla zona.

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