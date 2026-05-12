Lavori sulla linea Caserta-Bari Leccese contro lo stop ai treni | Conseguenze per mobilità e turismo
I lavori per la realizzazione della linea ad Alta Velocità tra Bari e Napoli sono stati oggetto di discussioni, con alcuni esponenti che hanno espresso preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulla mobilità e sul turismo. La questione riguarda in particolare il blocco temporaneo dei treni sulla tratta tra Caserta e Bari, provocando disagi e sollevando critiche da parte di chi teme impatti negativi sulla zona.
I lavori per la realizzazione della linea ad Alta VelocitàAlta Capacità Bari-Napoli tornano al centro delle polemiche locali. I nuovi cantieri avviati hanno determinato la chiusura di un tratto di linea ferroviaria che coinvolge la Puglia: lo stop al passaggio dei treni fra Caserta e Foggia, dal.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Dal 10 al 30 giugno stop ai treni tra Caserta e Foggia per i lavori sulla linea AV/AC Bari-Napoli. Ecco cosa cambia per viaggiatori e collegamenti ferroviari. https://www.pugliapress.org/2026/05/11/linea-av-ac-bari-napoli-stop-treni-caserta-foggia/ facebook
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