Stop volo Bari-New York di Neos | l' impatto sul turismo in Puglia Le reazioni di Federalberghi e Confindustria

Un volo diretto tra Bari e New York è stato cancellato, creando un vuoto nel collegamento tra la Puglia e gli Stati Uniti. Federalberghi e Confindustria hanno espresso le loro reazioni, sottolineando come questa assenza possa influire sul turismo e sull’economia locale. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore, che sperano in una futura ripresa delle rotte aeree.

«Avere un volo diretto in meno Puglia-Stati Uniti, vuol dire avere una perdita. Ma restiamo comunque fiduciosi in una ripresa e pensiamo al fatto che la nostra regione continua a essere percepita come una destinazione sicura e molto attrattiva». Cominciano a farsi sentire i primi effetti della guerra in Medio Oriente, la compagnia Neos ha confermato nelle scorse ore la cancellazione del volo diretto Bari-New York previsto per la stagione estiva 2026. Una notizia che mette in allerta gli operatori turistici molti dei quali lavorano con turisti stranieri, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti, e sperano nelle prenotazioni last minute e in un arretramento del conflitto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Stop volo Bari-New York di Neos: l'impatto sul turismo in Puglia. Le reazioni di Federalberghi e Confindustria Articoli correlati Niente volo Bari-New York con Neos per l’estate ma dal 2 maggio con United Airlines Aeroporti di PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo... Salta il volo Bari-New York di Neos: cancellato il collegamento per l’estateL'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo. Contenuti utili per approfondire Stop volo Bari New York di Neos... Temi più discussi: Salta il volo Bari-New York di Neos: cancellato il collegamento per l’estate; Salta il volo Bari–New York con Neos; Stop al Bari–New York di Neos per l’estate: resta il collegamento con Newark; Stop del Bari-New York, da Neos spiegano: Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale. Bari-New York, Neos cancella i voli per l'estate: collegamento garantito da United AirlinesAeroporti di Puglia ha comunicato la cancellazione dei collegamenti diretti, fra il capoluogo regionale e la città statunitense, operati da uno dei due vettori impegnati sulla rotta ... baritoday.it Niente volo Bari-New York con Neos per l’estate ma dal 2 maggio con United Airlines Aeroporti di PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari–New York previsto per la summer 2026. Al ... noinotizie.it Bari-New York, Neos cancella i voli per la stagione estiva 2026 Lo scorso novembre aveva annunciato il potenziamento dei voli che avrebbero collegato due volte a settimana Bari con New York. Oggi, invece, Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos h - facebook.com facebook Stop del #Bari- #NewYork, da #Neos spiegano: “Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale” x.com