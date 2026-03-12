Stop volo Bari-New York di Neos | l' impatto sul turismo in Puglia Le reazioni di Federalberghi e Confindustria

Da quotidianodipuglia.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo diretto tra Bari e New York è stato cancellato, creando un vuoto nel collegamento tra la Puglia e gli Stati Uniti. Federalberghi e Confindustria hanno espresso le loro reazioni, sottolineando come questa assenza possa influire sul turismo e sull’economia locale. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore, che sperano in una futura ripresa delle rotte aeree.

«Avere un volo diretto in meno Puglia-Stati Uniti, vuol dire avere una perdita. Ma restiamo comunque fiduciosi in una ripresa e pensiamo al fatto che la nostra regione continua a essere percepita come una destinazione sicura e molto attrattiva». Cominciano a farsi sentire i primi effetti della guerra in Medio Oriente, la compagnia Neos ha confermato nelle scorse ore la cancellazione del volo diretto Bari-New York previsto per la stagione estiva 2026. Una notizia che mette in allerta gli operatori turistici molti dei quali lavorano con turisti stranieri, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti, e sperano nelle prenotazioni last minute e in un arretramento del conflitto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

stop volo bari new york di neos l impatto sul turismo in puglia le reazioni di federalberghi e confindustria
© Quotidianodipuglia.it - Stop volo Bari-New York di Neos: l'impatto sul turismo in Puglia. Le reazioni di Federalberghi e Confindustria

Articoli correlati

Niente volo Bari-New York con Neos per l’estate ma dal 2 maggio con United Airlines Aeroporti di PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo...

Salta il volo Bari-New York di Neos: cancellato il collegamento per l’estateL'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo.

Contenuti utili per approfondire Stop volo Bari New York di Neos...

Temi più discussi: Salta il volo Bari-New York di Neos: cancellato il collegamento per l’estate; Salta il volo Bari–New York con Neos; Stop al Bari–New York di Neos per l’estate: resta il collegamento con Newark; Stop del Bari-New York, da Neos spiegano: Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale.

Bari-New York, Neos cancella i voli per l'estate: collegamento garantito da United AirlinesAeroporti di Puglia ha comunicato la cancellazione dei collegamenti diretti, fra il capoluogo regionale e la città statunitense, operati da uno dei due vettori impegnati sulla rotta ... baritoday.it

Niente volo Bari-New York con Neos per l’estate ma dal 2 maggio con United Airlines Aeroporti di PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari–New York previsto per la summer 2026. Al ... noinotizie.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.