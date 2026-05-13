Salsomaggiore viola il divieto di dimora | arrestato due volte in cinque giorni per spaccio
Un uomo è stato arrestato due volte in cinque giorni a Salsomaggiore dopo aver violato il divieto di dimora imposto dal Tribunale nella provincia di Parma. Nonostante il provvedimento, è stato trovato con droga destinata allo spaccio, confermando le sue inosservanze dell'ordinanza e la ripetuta presenza sul territorio. Le autorità hanno proceduto con le operazioni di polizia in entrambe le occasioni.
Nonostante il divieto di dimora nella provincia di Parma disposto dal Tribunale pochi giorni prima, è stato nuovamente sorpreso con droga pronta per lo spaccio. Un 33enne di origini magrebine, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato arrestato per la seconda volta in meno di una.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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