Salsomaggiore viola il divieto di dimora | arrestato due volte in cinque giorni per spaccio

Un uomo è stato arrestato due volte in cinque giorni a Salsomaggiore dopo aver violato il divieto di dimora imposto dal Tribunale nella provincia di Parma. Nonostante il provvedimento, è stato trovato con droga destinata allo spaccio, confermando le sue inosservanze dell'ordinanza e la ripetuta presenza sul territorio. Le autorità hanno proceduto con le operazioni di polizia in entrambe le occasioni.

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