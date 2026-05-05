Zinola | cantieri chiusi nuovi sensi unici in Aurelia

A seguito della chiusura dei cantieri a Zinola, sono stati istituiti nuovi sensi unici lungo la strada Aurelia, influenzando i percorsi tra Savona e Vado. La gestione del traffico si è modificata con l’introduzione di sensi unici, senza che fosse accolta la richiesta di posticipare i lavori da parte di Anas. La decisione di procedere con i lavori è stata presa nonostante le proteste degli automobilisti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il senso unico alternato i viaggi tra Savona e Vado?. Perché Anas ha ignorato la richiesta di posticipare i lavori?. Chi gestirà il traffico se il personale sul campo sarà insufficiente?. Quando cambierà la viabilità sulla carreggiata lato mare?.? In Breve Chiusura corsia lato monte fino a ottobre con senso unico alternato semaforizzato.. Sindaco Fabio Gilardi segnala carenza personale e turni inadeguati per gestione traffico.. Intervento Anas dura circa un anno per motivi di sicurezza strutturale ponte.. Sovrapposizione cantieri Quiliano e Segno minaccia mobilità tra Savona e Vado.. I cantieri per il nuovo ponte sul torrente Quiliano a Zinola sono partiti questo martedì 5 maggio 2026, attivando subito il senso unico alternato con semafori sulla via Aurelia tra Savona e Vado Ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zinola: cantieri chiusi, nuovi sensi unici in Aurelia Notizie correlate L’Aquila: cantieri in via XX Settembre, blocchi e sensi unici? Cosa sapere Cantieri in via XX Settembre a L'Aquila dal 29 aprile al 16 maggio 2026. Nuovi sensi unici e più zone 30: cambia il traffico in centro? Cosa sapere Il Comune approva nuovi sensi unici e l'estensione della zona 30 nel centro città.