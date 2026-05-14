Iga Swiatek manda in tilt un giornalista a Roma dopo una domanda sgradita | Dove ero finita scusa?

Iga Swiatek non sembra aver gradito la domanda di un cronista dopo la vittoria su Pegula. La tennista polacca si è sentita toccata nell'orgoglio per il suo rendimento in avvio di 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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