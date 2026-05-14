Iga Swiatek manda in tilt un giornalista a Roma dopo una domanda sgradita | Dove ero finita scusa?

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Iga Swiatek non sembra aver gradito la domanda di un cronista dopo la vittoria su Pegula. La tennista polacca si è sentita toccata nell'orgoglio per il suo rendimento in avvio di 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Iga Swiatek subito fuori al Miami Open: “In campo non mi libero da certi pensieri. È un incubo”Iga Swiatek subito fuori al Miami Open 2026 contro la connazionale Magda Linette: "Questo è l’incubo peggiore per una giocatrice di alto livello:...

Leggi anche: Iga Swiatek entra nell’élite del tennis, al pari di Serena Williams, dopo la vittoria a Roma.

Temi più discussi: Brilla Cocciaretto, prima volta al 3° turno: sfiderà Swiatek. Vincere sul Centrale è bellissimo!; Wta Roma, Swiatek in semifinale: Pegula ko in due set. HIGHLIGHTS; Iga ?wi?tek: l’ascesa, la reinvenzione e la ricerca instancabile del dominio nel tennis; LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra per la prima volta al 3° turno.

iga swiatek iga swiatek manda inWTA Roma: Swiatek scatenata, Pegula travolta in due set. Prima semifinale in stagione per leiTennis - WTA | La campionessa polacca è in perfette condizioni atletiche e il suo ritmo è insostenibile per l’americana. Iga ora aspetta Svitolina o Rybakina ... ubitennis.com

Iga Swiatek in lacrime a Madrid, Casper Ruud le manda un messaggio dolcissimoIga Swiatek è scoppiata in lacrime durante l’incontro con Coco Gauff a Madrid. La tennista polacca nelle ore immediatamente successive è stata supportata anche da Casper Ruud, che le ha inviato un ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web