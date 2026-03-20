Iga Swiatek subito fuori al Miami Open | In campo non mi libero da certi pensieri È un incubo

Al Miami Open 2026, Iga Swiatek è stata eliminata al primo turno dalla connazionale Magda Linette. La tennista ha commentato di non riuscire a liberarsi di certi pensieri durante la partita, definendola un incubo. La sconfitta rappresenta un duro colpo per la giocatrice, che si è detta molto delusa dopo l’esito del match.

Iga Swiatek subito fuori al Miami Open 2026 contro la connazionale Magda Linette: "Questo è l’incubo peggiore per una giocatrice di alto livello: perdere partite così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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