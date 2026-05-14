Ieri in Campania | muore dopo essere stata dimessa due volte dall’ospedale Tir si ribalta sulla A2

Ieri in Campania si sono verificati due eventi distinti: una donna ha perso la vita dopo essere stata dimessa due volte dall’ospedale nel giro di poche ore, mentre un tir si è ribaltato sulla A2, causando disagi alla circolazione. La donna aveva ricevuto due visite mediche e successive dimissioni, prima di morire in circostanze ancora da chiarire. Nel frattempo, l’incidente sul viadotto ha coinvolto un veicolo pesante, provocando rallentamenti e code sulla strada.

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Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 13 maggio 2026. Avellino – Due visite, altrettanti rinvii a casa e poi il decesso. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla morte di una donna di 63 anni, originaria dell’hinterland avellinese, spirata lo scorso 2 maggio presso l’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. (LEGGI QUI) Benevento – Campane a festa nella c attedrale di Benevento per l’annuncio del nuovo Arcivescovo metropolita della Chiesa beneventana. Sarà mons. Michele Autuoro a succedere a mons. Felice Accrocca, nominato vescovo di Assisi. (LEGGI QUI) Caserta – Sono coinvolti agenti della Polizia di Stato di Napoli, Caserta e, a Roma, anche altri appartenenti delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: muore dopo essere stata dimessa due volte dall’ospedale. Tir si ribalta sulla A2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Leggi anche: Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori: “Diteci la verità” Temi più discussi: Malore durante la partita di calcetto, 29enne muore dopo una notte all'ospedale; Ristrutturava un negozio, cade dalla scala e muore: è giallo sull’accaduto; Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli; Schianto a Montepulciano, macchina fuori strada dopo lo scontro: muore giovane pizzaiolo. PRIMA PAGINA S.A.S. DI BASTIANINI DAVIDE E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in CampaniaUn giovane di 18 anni è deceduto schiacciato dalla sua auto che parcheggiata in salita si è mossa, ed il giovane ha tentato invano di fermarla rimanendo travolto. La tragedia ... ilmattino.it Operaio precipita dal tetto a Benevento, muore dopo 24 oreÈ morto in ospedale, dove era stato ricoverato ieri in gravissime condizioni, l'operaio precipitato dal tetto di un capannone nell'area industriale di Benevento. La vittima aveva 67 anni ed era di San ... ansa.it