meloni accelera nervosamente sulla legge elettorale per paura di perdere il referendum

Il dibattito sulla legge elettorale si fa sempre più acceso, con tensioni che aumentano tra le forze politiche. Mentre si avvicina il referendum, si notano prese di posizione ferme e richieste di modifiche rapide. La discussione si concentra sulle implicazioni per il sistema di rappresentanza e sulla percezione di affidabilità delle proposte in campo. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e dei commentatori.

Uno spot per il No. Questo rischia di essere il capolavoro del centrodestra mentre si avvicina il referendum: una proposta di legge elettorale che la sinistra già bolla come una nuova legge truffa. Con un meccanismo che prevederebbe un premio di maggioranza troppo ampio che non è improbabile verrà fulminato dalla Corte Costituzionale perché supera i limiti accettati ai tempi dell’Italicum renziano: la coalizione che prenderà il quaranta per cento, recita la proposta, otterrà più del cinquantacinque per cento dei seggi. Cioè oltre quanto ammesso dalla Consulta. La tempistica poi è sospetta. La maggioranza vorrebbe portare in Parlamento la... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

