Fiumicino l’asse con la Fondazione Catalano per rilanciare identità e territorio

Il Comune di Fiumicino ha firmato un protocollo d’intesa con la Fondazione Catalano per promuovere iniziative volte a valorizzare l’identità e il territorio locale. La collaborazione mira a sviluppare progetti condivisi nel settore culturale e sociale, con particolare attenzione alle attività di tutela e promozione delle tradizioni locali. L’accordo è stato siglato nella giornata di oggi e riguarda diverse aree di intervento.

Fiumicino, 28 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Fondazione Anna Maria Catalano per avviare una collaborazione istituzionale orientata alla valorizzazione dell’identità territoriale, alla promozione della partecipazione civica e allo sviluppo socio-economico della città. L’accordo è stato firmato dal sindaco Mario Baccini e dal presidente della Fondazione Sergio Estivi. Nel documento si sottolinea come il territorio di Fiumicino disponga di un patrimonio storico, culturale e produttivo di rilievo, la cui valorizzazione può contribuire ad accrescere l’attrattività della città e la qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fondazione Catalano, Sergio Estivi: “A Fiumicino serve identità. Con La Bottega del Tempo costruiamo partecipazione”Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Una fondazione privata, nata per trasformare un lutto in impegno civile, che oggi compie quasi vent’anni e lavora tra... Investimenti, sostenibilità, legame con il territorio: il progetto per rilanciare Umbria FiereLo scopo è restituire al quartiere fieristico di Bastia Umbra un ruolo centrale nella crescita economia dell'intera regione Restituire al quartiere...