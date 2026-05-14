Idee per la Sinistra apre il confronto | ospite Emily Clancy vicesindaco di Bologna
“Idee per la Sinistra” apre il suo primo appuntamento con un’intervista alla vicesindaco di Bologna, Emily Clancy. La discussione si concentra su un fenomeno di portata storica, che coinvolge aspetti legati allo Stato sociale e alla convivenza civile. Si tratta di un tema che, secondo gli organizzatori, avrà ripercussioni significative sul futuro di Piacenza e dell’intero Paese. L’incontro rappresenta un primo passo nel confronto tra le diverse visioni politiche sulla questione.
Un fenomeno epocale, complesso, determinante per il futuro dello Stato sociale, della convivenza civile e – in definitiva – per il futuro di Piacenza e del Paese. L’associazione “Idee per la Sinistra” affronta il tema forse più difficile sul tavolo della discussione pubblica e lo fa, come di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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