La vicesindaca ha dichiarato che una parte della città critica senza mezzi termini i successi della Coalizione civica alla guida di Bologna, accusandola di agire esclusivamente per motivi elettorali. Secondo quanto affermato, alcuni cittadini sembrano essere ostili ai risultati ottenuti dalla giunta, contestando tutto senza analisi approfondite. La polemica si concentra quindi sulla percezione di un atteggiamento ostile nei confronti dell’amministrazione.

"C’è un pezzo di città che odia i risultati raggiunti da Coalizione civica nella giunta di Bologna. E per questo contesta acriticamente tutto". Emily Clancy è stata attaccata da alcuni militanti di sinistra estrema durante la commemorazione per l’uccisione dello studente Francesco Lorusso, nel 1977. Non è il primo anno che succede, ma l’altro ieri si è arrivati a dire che il caso del Museo dei bambini, con la polizia a proteggere il cantiere, è stato "peggio" di quella ’pagina nera’ della storia bolognese di 49 anni fa. Vicesindaca Clancy, quest’anno il paragone con cui hanno contestato il Comune è stato eccessivo. Che ne pensa? "La morte di Lorusso è una ferita importante per questa città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contestata da sinistra. La vicesindaca Clancy: "Coalizione nel mirino per calcolo elettorale"

Articoli correlati

Commemorazione di Francesco Lorusso, contestata la vicesindaca Clancy. Video“Francesco era un rivoluzionario, oggi gli sputereste addosso”, urlano i ragazzi di Cua in Mascarella a Bologna .

Porta i fiori per Lorusso, ma scoppia la protesta: Clancy contestata in via MascarellaMomenti di forte tensione in via Mascarella, a Bologna, durante la commemorazione di Francesco Lorusso, lo studente militante di Lotta Continua...

Una selezione di notizie su Contestata da sinistra La vicesindaca...

Discussioni sull' argomento Contestata da sinistra. La vicesindaca Clancy: Coalizione nel mirino per calcolo elettorale; Che cosa c’è nel testo sull’antisemitismo che ha diviso la politica; Meloni a Milano per il referendum, contestazioni al Teatro Parenti: La Palestina sarà il tuo Vietnam; Porta i fiori per Lorusso, ma scoppia la protesta: Clancy contestata in via Mascarella.

(da HuffpostItalia) Evocata da Fratelli d’Italia per promuovere il “sì” al referendum sulla giustizia, citata da Nicola Gratteri in tv, contestata dalle femministe e rivendicata dalla comunità queer come inno universale all’amore. La canzone con cui Sal Da Vinci ha v - facebook.com facebook

Perché un reato deve essere definito in modo chiaro e netto. Non sulla "percezione". La definizione IHRA è contestata da più parti e da tempo. x.com