Piano Casa Clancy | Servono risorse vere e confronto con i Comuni

Il nuovo piano casa annunciato dal Governo ha suscitato reazioni e discussionie tra le autorità locali. La vicesindaca ha espresso la necessità di risorse concrete e di un confronto diretto con i Comuni per affrontare le criticità legate all’emergenza abitativa. L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa ha condiviso questa richiesta, sottolineando l’importanza di un impegno reale per risolvere le difficoltà degli abitanti.