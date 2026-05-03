Piano Casa Clancy | Servono risorse vere e confronto con i Comuni
Il nuovo piano casa annunciato dal Governo ha suscitato reazioni e discussionie tra le autorità locali. La vicesindaca ha espresso la necessità di risorse concrete e di un confronto diretto con i Comuni per affrontare le criticità legate all’emergenza abitativa. L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa ha condiviso questa richiesta, sottolineando l’importanza di un impegno reale per risolvere le difficoltà degli abitanti.
Il nuovo piano casa annunciato dal Governo accende il dibattito, con la vicesindaca Emily Marion Clancy si unisce all’appello dell’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa chiedendo un confronto concreto con i Comuni e risorse realmente aggiuntive per affrontare l’emergenza abitativa. La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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