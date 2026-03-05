Pgt dal basso dalla città 700 idee | Così nasce la Pioltello del futuro

Un gruppo di volontari e imprese ha concluso la raccolta di 700 idee provenienti dalla comunità di Pioltello, nel quadro del Piano di governo del territorio. La fase di consultazione, durate mesi, ha coinvolto numerosi cittadini che hanno contribuito con proposte per lo sviluppo della città. Ora si passa alla fase successiva, con l’obiettivo di trasformare queste idee in progetti concreti per il futuro del territorio.

Dai volontari alle imprese, fine della lunga maratona del Piano di governo del territorio fra la gente: 700 proposte raccolte da tradurre in progetti per lo sviluppo di Pioltello. "Tanti sguardi diversi su cui fare sintesi", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto sul percorso di partecipazione che ha anticipato la stesura dl documento. Ultimo incontro con attività produttive e commercianti "un momento prezioso, come sempre, perché ascoltare chi ogni giorno vive, lavora o porta avanti la propria impresa significa capire davvero di cosa ha bisogno la città per crescere". Un cammino "intenso e partecipato - aggiunge - Siamo partiti dai quartieri, siamo passati dai centri civici e dai mercati, incontrando centinaia di persone.