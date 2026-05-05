Sabato 16 maggio, a Monteforte Irpino, si svolgerà l’evento “NOVA – Parola all’Italia”, promosso dal Movimento 5 Stelle. Si tratta di un appuntamento del format innovativo che mira a coinvolgere i cittadini nella definizione del programma della prossima coalizione progressista. L’iniziativa fa parte di un percorso partecipativo volto a raccogliere opinioni e proposte dalla comunità locale. L’evento si terrà in una location della città e avrà una durata di circa tre minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 16 maggio, a Monteforte Irpino, si terrà l’appuntamento irpino di “NOVA – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere cittadine e cittadini nella costruzione del programma della futura coalizione progressista. L’iniziativa, in programma presso Villa Gabry Eventi dalle ore 10 alle ore 17:30, si inserisce in una mobilitazione nazionale che nello stesso weekend darà vita a cento spazi di confronto in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: raccogliere idee, proposte e contributi concreti partendo direttamente dai territori, superando la logica degli eventi tradizionali e favorendo un dialogo aperto e orizzontale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Monteforte Irpino fa tappa ‘NOVA’: l’innovativo format del Movimento 5 Stelle

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