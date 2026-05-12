Lunedì 18 maggio Bologna si ferma | bus e Marconi Express a rischio per tutta la giornata

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio, Bologna potrebbe vivere una giornata di disagi per chi si muove con i mezzi pubblici. Bus e Marconi Express potrebbero fermarsi o funzionare con orari ridotti, creando difficoltà a studenti, pendolari e lavoratori che collegano Bologna con Ferrara e Imola. La giornata si preannuncia quindi complessa per chi dipende dai trasporti pubblici per gli spostamenti quotidiani.

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Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata complicata per pendolari, studenti e lavoratori che si spostano con i mezzi pubblici tra Bologna, Ferrara e Imola. L’organizzazione sindacale USB ha infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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