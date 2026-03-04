Una serata esclusiva all’ICAR CUPRA Garage

La concessionaria ospiterà una serata esclusiva il 13 marzo, durante la quale sarà possibile esplorare l’intera gamma CUPRA. L’evento trasformerà il locale in un ambiente originale e raffinato, dedicato agli appassionati che vogliono immergersi in un’atmosfera all’insegna di design, tecnologia e entusiasmo. La serata prevede esposizioni e momenti di approfondimento dedicati al marchio.

Per la notte del 13 marzo, la nostra concessionaria si trasformerà in un ambiente esclusivo e coinvolgente, dove potrai scoprire l’intera gamma CUPRA in un’atmosfera unconventional, fatta di stile, innovazione e passione.Accesso esclusivo, Test drive notturni e Preventivi personalizzatiLa CUPRA. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

