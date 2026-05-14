Il parcheggio di via Peschiera, situato nel quartiere storico di Ibla, è stato chiuso nel 2018 e da allora non sono stati avviati interventi per la riqualificazione. Nel 2024 sono stati stanziati 2,5 milioni di euro destinati a questo progetto, ma non risultano ancora iniziative concrete. Restano aperti i dubbi sulla destinazione dei fondi e sui motivi del ritardo nell'avvio dei lavori da parte dell’amministrazione comunale.

? Domande chiave Dove sono finiti i 2,5 milioni stanziati nel 2024?. Perché il Comune non ha ancora avviato i lavori in via Peschiera?. Chi ha deciso di spostare i fondi dalla Fondazione Palazzo La Rocca?. Come influirà il blocco del parcheggio sul commercio di Ibla?.? In Breve Investimento totale superiore a 11 milioni di euro per 400 posti auto automatizzati.. Maria Rita Schembari ha spostato i fondi dalla Fondazione Palazzo La Rocca.. Dubbi sul versamento del 50% della quota comunale da parte di Malta.. Progetto fermo dal 2018 nonostante il finanziamento di 2,5 milioni del Consorzio.. Il progetto per il parcheggio multipiano in via Peschiera a Ibla è fermo dal 2018, nonostante un finanziamento di 2,5 milioni di euro stanziato nel 2024 dall’allora direttore generale del Consorzio di Ragusa, l’avvocato Nitto Rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ibla, parcheggio in via Peschiera fermo dal 2018: dubbi sui fondi

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