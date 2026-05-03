Castelleone | dubbi sui fondi della discarica e nuovo regolamento edilizio

A Castelleone, da anni si discute sui fondi destinati alla discarica locale, che sono stati messi da parte per un lungo periodo. Recentemente, è stato annunciato un nuovo regolamento edilizio che potrebbe modificare le modalità di costruzione in città. Questi temi sono al centro del dibattito pubblico, con cittadini e amministratori che cercano di fare chiarezza sui fondi e sui cambiamenti alle norme urbanistiche.

? Cosa scoprirai Perché i fondi della discarica sono stati accantonati per anni?. Come cambieranno le regole per costruire casa a Castelleone?. Chi è il cittadino che merita l'intitolazione dello stadio?. Quali impatti avranno le nuove norme doganali sull'economia locale?.? In Breve Nuovo regolamento edilizio allineato alle direttive regionali per la pianificazione urbanistica locale.. Discussione sul bilancio triennale 20262028 e gestione fondi discarica per spese post mortem.. Consiglio approva intitolazione impianto sportivo via S. Lucia alla memoria di Pierino Guiducci.. Tutela dell'origine doganale agroalimentare discussa per proteggere l'economia dei produttori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelleone: dubbi sui fondi della discarica e nuovo regolamento edilizio Notizie correlate Rocca San Giovanni approva il nuovo regolamento edilizio: innovazione e tutela per lo sviluppo sostenibile del territorioL'aggiornamento era atteso da oltre vent’anni, dato che il precedente intervento risale al 2004, e si è reso necessario dall’evoluzione normativa e... Nuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali?Francesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro Le recenti parole di Stefano Domenicali, CEO della Formula...