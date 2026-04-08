Il 15 aprile alle 10, nella Galleria Vittorio Emanuele, si terrà un incontro pubblico a Messina dedicato alla programmazione strategica della città. Durante l’evento, saranno presentati i dettagli sui fondi extrabilancio accumulati dal 2018 e si discuterà delle modalità di utilizzo. L’incontro è promosso per informare i cittadini sui progetti e le risorse disponibili per lo sviluppo locale.

Il prossimo 15 aprile, alle ore 10, la Galleria Vittorio Emanuele ospiterà un incontro pubblico dedicato alla programmazione strategica di Messina. L’evento si concentrerà sull’analisi dell’impiego delle risorse extrabilancio utilizzate tra il 2018 e i giorni nostri. L’appuntamento vedrà la partecipazione attiva di Federico Basile, attualmente candidato sindaco, insieme a Salvo Puccio, che ha ricoperto il ruolo di direttore generale del Comune di Messina. A completare il tavolo tecnico interverrà Salvatore Mondello, precedentemente assessore ai lavori pubblici. Un bilancio tra gestione De Luca e amministrazione Basile. Durante l’incontro verrà illustrato un report dettagliato riguardante i capitali comunitari ottenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, fondi extrabilancio: Basile svela i conti dal 2018

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