Ibis eremita a rischio | il 30% muore per bracconaggio mentre l'Italia vuole indebolire la legge sulla caccia
Un'analisi delle recenti statistiche rivela che circa il 30% degli ibis eremita catturati o uccisi nel paese sono vittime di bracconaggio. Nel frattempo, si sta discutendo una riforma della legge sulla caccia, con proposte che prevedono modifiche significative ai regolamenti attuali. La questione ha attirato l'attenzione di ambientalisti e cittadini, che temono un ulteriore indebolimento delle misure di tutela per questa specie in via di estinzione.
Mentre è in discussione la controversa riforma sulla caccia, cresce la preoccupazione anche per gli ibis eremita. Secondo il Waldrappteam che coordina la reintroduzione di questa specie, il 30% degli ibis che attraversano l'Italia muore per bracconaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Riparte al Senato la discussione sul ddl caccia, opposizioni contro il governo: Grave aver nascosto la lettera della Commissione Ue; Allarme Bruxelles sulla caccia: preoccupazione per gli uccelli migratori; La storia del cane gigante Jimbo, il cucciolo Labrador diventato grande come un pony; Il cane Uni si sente male dopo una passeggiata, la corsa dal veterinario poi la scoperta inaspettata.
Il 30% degli ibis eremita scomparsi lungo la rotta migratoria italiana sarebbe stato ucciso dal bracconaggio, secondo i dati Gps del progetto Life Northern Bald Ibis. Ambientalisti e ricercatori contestano il ddl 1552 sulla caccia, accusato di indebolire le protezio - Facebook facebook
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