Ibis eremita a rischio | il 30% muore per bracconaggio mentre l'Italia vuole indebolire la legge sulla caccia

Un'analisi delle recenti statistiche rivela che circa il 30% degli ibis eremita catturati o uccisi nel paese sono vittime di bracconaggio. Nel frattempo, si sta discutendo una riforma della legge sulla caccia, con proposte che prevedono modifiche significative ai regolamenti attuali. La questione ha attirato l'attenzione di ambientalisti e cittadini, che temono un ulteriore indebolimento delle misure di tutela per questa specie in via di estinzione.

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