Caccia | l’UE richiama l’Italia allarme per l’Ibis eremita

La Commissione europea ha inviato un richiamo ufficiale all’Italia riguardo alle pratiche di caccia e all’uso di richiami vivi, sollevando preoccupazioni sulla sopravvivenza dell’Ibis eremita. La decisione si basa su segnalazioni di possibili violazioni delle normative ambientali e sulla preoccupazione per il declino di questa specie. La questione riguarda anche le modalità di cattura e utilizzo dei richiami durante le attività venatorie.

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? Domande chiave Perché la Commissione europea ha inviato un richiamo ufficiale all'Italia?. Come influisce l'uso dei richiami vivi sulla sopravvivenza dell'Ibis eremita?. Perché il 30% delle perdite di questa specie avviene in Italia?. Quali conseguenze avrà la riforma della caccia sulle rotte migratorie europee?.? In Breve Il 30% delle perdite di Ibis eremita in Italia deriva dal bracconaggio.. Johannes Fritz coordina il monitoraggio GPS per la protezione della specie.. Il progetto LIFE20 NATAT000049 mira alla reintroduzione dell'Ibis eremita.. La riforma riguarda il disegno di legge n. 1552 attualmente al Senato.. La Commissione europea ha inviato un richiamo ufficiale all’Italia in merito al disegno di legge n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia: l’UE richiama l’Italia, allarme per l’Ibis eremita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Richiama il Cup", ma è una truffa: Asugi lancia l'allarme“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro Unico Polivalente al numero 893 893 30941”, un messaggio apparentemente innocuo e... Libertà accademica in Italia promossa dall’UE: punteggio alto ma allarme sui tagli ai fondi. Il reportL'Italia vanta un'ottima libertà accademica strutturale, ma il Parlamento Europeo lancia l'allarme: i tagli ai fondi e i nuovi contratti minacciano... Argomenti più discussi: Corrado e Laureti: Ddl caccia fuori dal diritto Ue, il governo ha nascosto la bocciatura; Nobili (Avs), 'strappo del governo sulla caccia, non ascoltati i rilievi Ue'; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 maggio: la rassegna stampa. Alberto Valleriani (@AlbValleriani) / Posts / X x.com L'Europa teme che la finestra di opportunità di Putin sia adesso reddit Ddl caccia, l’Ue boccia la riforma della destra ma il governo Meloni nasconde la lettera: Conflitti con direttive comunitarieLa Commissione europea aveva già avvertito l'Italia: il ddl caccia rischia la procedura d'infrazione. Il governo lo ha tenuto nascosto ... ilfattoquotidiano.it