IBI 26 superati 400mila spettatori paganti | è record assoluto
L'IBI 26 ha raggiunto un nuovo record superando i 400.000 spettatori paganti, un dato che supera ogni precedente. Prima della vittoria dell'atleta altoatesino contro il suo avversario, è stata consegnata a un'appassionata una palla speciale con la scritta “400mila volte grazie”, firmata dallo stesso atleta. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, consolidando la sua posizione come evento di grande richiamo. La sfida si è svolta sotto l'attenzione di molti spettatori presenti.
“400mila volte grazie”. Firmato Jannik Sinner. Questa la scritta scritta su una palla speciale e consegnata ad una appassionata prima della facile vittoria dell'altoatesino contro Rublev. Infatti prima del quarto di finale, al Centrale è andata in scena una cerimonia particolare per celebrare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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