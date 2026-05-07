IBI 26 Sabalenka non delude battuta Krejcikova all' esordio

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA, ha aperto con una vittoria il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia 2026, sconfiggendo al primo turno Barbora Krejcikova. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla tennista bianca, che ha mostrato solidità e determinazione fin dai primi scambi. Questo risultato permette a Sabalenka di proseguire il torneo con un buon ritmo, mentre Krejcikova esce di scena dopo la sconfitta.

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