IBI 26 Sabalenka non delude battuta Krejcikova all' esordio
Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA, ha aperto con una vittoria il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia 2026, sconfiggendo al primo turno Barbora Krejcikova. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla tennista bianca, che ha mostrato solidità e determinazione fin dai primi scambi. Questo risultato permette a Sabalenka di proseguire il torneo con un buon ritmo, mentre Krejcikova esce di scena dopo la sconfitta.
Aryna Sabalenka, numero del ranking WTA, ha battuto al suo debutto agli Internazionali BNL d’Italia 2026 Barbora Krejcikova (ex n.2 al mondo e due volte campionessa Slam, ndr) col punteggio di 6-2, 6-3 in poco meno di un’ora mezza di partita. La tennista bielorussa si dimostra in grande forma e.🔗 Leggi su Romatoday.it
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