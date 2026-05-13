Il Milan ha registrato un totale di 101,8 milioni di euro in plusvalenze durante la stagione 2025-26, superando così i record delle stagioni passate, inclusi quelli del 2002. Tutte le operazioni di cessione dei giocatori sono state incluse in questo risultato, che rappresenta il risultato più alto mai raggiunto dalla società in un solo anno. La somma deriva da numerose vendite di calciatori effettuate nel corso della stagione.

Con il riscatto ufficiale di Lorenzo Colombo da parte del Genoa, il Milan ha raggiunto quota 101,8 milioni di euro di plusvalenze generate nella stagione 2025-2026. Una cifra record nella storia del club. Se queste stime di 'Calcio e Finanza' dovessero essere confermate, verrebbero infranti i precedenti primati. I migliori incassi del Milan, infatti, raggiungono un massimo di 78 milioni (2001-02) e 74 milioni (2009-10). L'ufficialità dei dati arriverà con la chiusura del bilancio prevista per il 30 giugno 2026. L'ultima operazione è quella di Colombo: 10 milioni di euro nelle casse di Via Aldo Rossi dopo il raggiungimento delle condizioni per il riscatto (la salvezza del Genoa, 22 presenze e 5 gol).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della stagione 2025-26

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