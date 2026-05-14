Iacopo Cerbai accoltellato al cuore a Prato per difendere la collega in terapia intensiva | il video dell’aggressione
Un episodio di violenza si è verificato a Prato, dove un uomo è stato accoltellato al cuore mentre cercava di difendere una collega. L’aggressione è stata ripresa da un video che ha consentito alle forze dell’ordine di identificare rapidamente due presunti responsabili: un minorenne di 16 anni e un uomo di 29 anni. Il ferito è stato trasportato in terapia intensiva e si trova in condizioni serie.
Il video ha permesso alla polizia di risalire ai presunti responsabili in poco tempo. Si tratta di un sedicenne, che è l’autore della coltellata al torace, e di un uomo di 29 anni. "Lasciala stare, è una donna" avrebbe detto Iacopo che pochi attimi dopo è stato raggiunto dalla coltellata che solo per caso non lo ha ucciso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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