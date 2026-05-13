A Prato, si è verificato un episodio di accoltellamento che ha coinvolto un 23enne e un 16enne. Nel filmato si vede il giovane più giovane colpire al petto il ragazzo che stava difendendo una collega. Dopo l'aggressione, il ragazzo si allontana dal luogo dell'incidente. La vittima è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni critiche, dopo essere stata sottoposta a intervento di intubazione.

La vittima è il 23enne Iacopo Cerbai, vivo per miracolo dopo essere stato intubato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi Ecco il video dell'accoltellamento a Prato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la sequenza dell'aggressione di un 16enne che, a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento a Prato, il VIDEO dell'aggressione: 16enne colpisce al petto 23enne che difendeva una collega e poi fugge

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